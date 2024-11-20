Blut, Silber und eiserne ReservenJetzt kostenlos streamen
Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 20.11.2024: Blut, Silber und eiserne Reserven
45 Min.Folge vom 20.11.2024Ab 12
Vater und Sohn benötigen kurzfristig Cash für die Urlaubskasse. Deshalb möchte das Duo Schmuck und einen E-Scooter beleihen, den Nikolaus Bode in Siegburg persönlich testet. In Dresden wechselt das Bargeld in die andere Richtung über die Ladentheke. Dort will ein Mann eine Goldmünze auslösen. Aber dafür muss er tief in die Tasche greifen. In Bochum hat sich ein Kunde im Pfandhaus mit dem Abholdatum seiner Uhr verzettelt. Und in der Hauptstadt Berlin muss ein Plan B her. Denn die Höhe des Darlehens entspricht nicht den überzogenen Erwartungen.
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Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.