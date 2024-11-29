Kings Of Cash - Die Pfandleiher
Folge vom 29.11.2024: Irren ist menschlich
44 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 12
Viele Kunden hinterlegen Wertsachen, um einen finanziellen Engpass zu überbrücken. Trifft das auch auf die jungen Damen in Karlsruhe zu? Das Duo möchte Schmuck in bare Münze verwandeln. Aber was sind die Objekte tatsächlich wert? Jabez Frisch schaut sich Ware genauer an. In Offenburg will ein Mann einen Rasentrimmer versilbern. Mit dem Gerät läuft er bei Axel Zoor offene Türen ein. Kann sich der Pfandleiher mit seinem Kunden auf einen angemessenen Betrag einigen? Und Daniela Löschner wird in Bochum ein Ring angeboten, der schon diverse Male beliehen wurde.
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Genre:Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.