Staffel 1Folge 1vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 1: Ich will was werden
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin weiß nicht, was sie später werden will. Der Premierminister, der Koch, der General und der Admiral helfen ihr bei der Entscheidung.
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films