Staffel 1Folge 10vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 10: Ich lass mich nich kämmen
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin will ihre Haare nicht kämmen – aber merkt, dass es viel mehr Spaß macht, die Haare anderer zu frisieren!
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films