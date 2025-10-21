Staffel 1Folge 14vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 14: Ich will eine Trompete
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Eine Spieluhr verzaubert alle im Schloss – besonders die kleine Prinzessin, die nun selbst ein Instrument lernen will.
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Illuminated Films