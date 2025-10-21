Staffel 1Folge 20vom 21.10.2025
Kleine Prinzessin
Folge 20: Ich will meinen Teddy
11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6
Die kleine Prinzessin ist traurig, als Gilberts Bein abfällt. Nach der Reparatur hat sie Angst, wieder mit ihm zu spielen.
Kleine Prinzessin
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung, Abenteuer
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Illuminated Films