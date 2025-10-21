Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 22vom 21.10.2025
Folge 22: Ich will Hausmädchen sein

11 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 6

Eine Stromleitung wird am Schloss unterbrochen, gerade als die kleine Prinzessin und der Rest des Haushalts sich auf die Geburtstagsfeier von Großonkel Walter vorbereiten. Können die Feierlichkeiten ohne Strom stattfinden?

