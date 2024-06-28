Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klimakrach

Klimakrach: Wilde Natur

ORF KidsStaffel 1Folge 12vom 28.06.2024
Klimakrach: Wilde Natur

Klimakrach: Wilde NaturJetzt kostenlos streamen

Klimakrach

Folge 12: Klimakrach: Wilde Natur

16 Min.Folge vom 28.06.2024

In dieser Folge widmen sich Clara und Waldemar dem Wunder Wildnis. Waldemar hat einen Staubsauger erfunden, der Co2 aus der Luft saugen soll. Das Gerät funktioniert überraschenderweise überhaupt nicht, außer dass es das Studio in eine Staubwolke hüllt. Im Zuge seiner Recherche findet Waldemar heraus, dass er sein Gerät gar nicht benötigt: die Natur hat eine bessere Lösung parat: Wälder und Wiesen - sie sind riesige CO2-Speicher, nur leider gehen wir Menschen nicht besonders gut mit ihnen um. Clara begibt sich währenddessen mit Nationalpark Rangerin Eva auf ein Abenteuer und sie paddeln auf einem wilden Seitenarm der Donau. Bildquelle: ORF/Soleil Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klimakrach
ORF Kids
Klimakrach

Klimakrach

Alle 1 Staffeln und Folgen