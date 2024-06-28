Klimakrach: Wilde NaturJetzt kostenlos streamen
Klimakrach
Folge 12: Klimakrach: Wilde Natur
In dieser Folge widmen sich Clara und Waldemar dem Wunder Wildnis. Waldemar hat einen Staubsauger erfunden, der Co2 aus der Luft saugen soll. Das Gerät funktioniert überraschenderweise überhaupt nicht, außer dass es das Studio in eine Staubwolke hüllt. Im Zuge seiner Recherche findet Waldemar heraus, dass er sein Gerät gar nicht benötigt: die Natur hat eine bessere Lösung parat: Wälder und Wiesen - sie sind riesige CO2-Speicher, nur leider gehen wir Menschen nicht besonders gut mit ihnen um. Clara begibt sich währenddessen mit Nationalpark Rangerin Eva auf ein Abenteuer und sie paddeln auf einem wilden Seitenarm der Donau. Bildquelle: ORF/Soleil Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick