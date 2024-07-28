Zum Inhalt springenBarrierefrei
Clara startet die Sendung mit Fakten rund um das Thema Hühnerindustrie. Sie zeigt, dass die Tiere oft unter ziemlich problematischen Lebensbedingungen Eier legen müssen. Waldemar verfolgt indes eine Spur. Er hat auf den Eiern Codes entdeckt und ist überzeugt, dass es sich hierbei um eine versteckte Nachricht der Hühner handelt. Er holt sich Hilfe aus der Klima-Community. Titzi und Zuzu finden auf einem Hühnergnadenhof heraus, was es mit den Codes auf sich hat. Außerdem lernen sie, was Hühner brauchen, um glücklich zu sein. Bildquelle: ORF/Soleil Film

