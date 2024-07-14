Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 13vom 14.07.2024
17 Min.Folge vom 14.07.2024

Das Schmelzen von Permafrost ist ein großes Problem für das Klima, deshalb wollen Clara und Waldemar in ihrem Klimakanal darüber berichten. Waldemar hat sich sogar eine Lösung ausgedacht, um den Permafrost vor dem Auftauen zu schützen. Allerdings gibt sein steinalter Computer ausgerechnet jetzt den Geist auf und er kann sich einfach nicht mehr erinnern, was die längst ausgestorbenen Mammuts damit zu tun haben. Während Clara sich auf den Weg zur Wetterstation Sonnblick auf einer Bergspitze macht, um mehr über alpinen Permafrost herauszufinden, holt sich Waldemar Hilfe aus der Klima-Community. Denn er will unbedingt die Spur rund um das Mammut verfolgen. Bildquelle: ORF

