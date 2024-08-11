Klimakrach: Gemüse mit ZukunftJetzt kostenlos streamen
Klimakrach
Folge 15: Klimakrach: Gemüse mit Zukunft
16 Min.Folge vom 11.08.2024
Waldemar ist besorgt, denn seine Tomatenpflanze ist kaputt. Er stellt sich die Frage, ob bei uns überhaupt noch etwas wachsen wird. Während Waldemar versucht, seiner Pflanze neues Leben einzuhauchen, bittet er Tom und Titzi aus der Klimacommunity um Hilfe. Die Kids fahren zu Farmer Fred und finden heraus, welches Obst und Gemüse in Zukunft gute Chancen hat, bei uns zu wachsen. Zum Glück ist das eine ganze Menge und Waldemar muss letztlich zugeben, dass er seine Tomatenpflanze etwas zu viel gegossen hat. Bildquelle: ORF/Soleil Film
