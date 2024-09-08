Klimakrach: Krach fürs KlimaJetzt kostenlos streamen
Klimakrach
Folge 16: Klimakrach: Krach fürs Klima
Waldemar ist traurig, weil er sich mehr für den Klimaschutz starkmachen möchte, aber nicht weiß, was er tun kann. Clara und Waldemar entdecken, welche Möglichkeiten es gibt. Clara zeigt die 15-jährige Klimaaktivistin Rosa. Sie wird bei der nächsten Klimademo eine Rede halten. Rosa erzählt, was KlimaaktivistInnen machen und warum ihr diese Aufgabe so wichtig ist. Außerdem besuchen wir Emma in ihrer Schule. Sie wird mit anderen Schülerinnen und Schülern einen Umweltclub gründen. Bei ihrem ersten Treffen überlegen die Mitglieder, welche Projekte sie in Zukunft verwirklichen möchten. Gemeinsam sammeln sie Ideen, die dabei helfen, das Klima zu schützen. Bildquelle:
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