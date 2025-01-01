Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Goldmarie

SAT.1Staffel 1Folge 84
Goldmarie

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 84: Goldmarie

23 Min.Ab 12

Eine 17-Jährige steigt ohne Erlaubnis in den Kiosk ihrer Tante ein und entkorkt Flaschen, da die Kronkorken einen großen Gewinn versprechen. Wozu braucht sie unbedingt so viel Geld? - Und: Ein Sechsjähriger hört nicht auf zu popeln und reagiert aggressiv auf seine Spielkameraden im Kindergarten. Das auffällige Verhalten stellt den Familienhelfer vor ein großes Rätsel.

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

