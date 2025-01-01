Klinik am Südring
Folge 115: Spanisch gegen Demenz
44 Min.Ab 12
Eine Frau wird in einer Restaurantküche aufgefunden und zeigt sich in der Klinik auffällig verwirrt. Was hat die spanische Bekanntschaft ihres Mannes damit zu tun? - Um sein Kind vor Gefahren zu schützen, überwacht ein Vater seine Tochter heimlich - bringt sie so jedoch erst in große Gefahr! - Als ein Gentleman alter Schule seinen jüngeren Assistenten aus der Klinik abholt, ist das Staunen groß. Doch dann zeigt das Alter seine düstere Seite.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1