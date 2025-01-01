Klinik am Südring
Folge 171: Fridays for Feindinnen
45 Min.Ab 12
Eine Umweltaktivistin wird auf einer Demo schwer verletzt. Als sie ihr Transparent in der Klinik auspackt, muss sie sogar um ihr Leben fürchten! - Ein Hip-Hop-Nachwuchsstar will groß rauskommen und setzt alles auf eine Karte. Aber warum schläft der Mann ständig ein? Wurde er unter Drogen gesetzt? - Ein Arbeiter leidet Jahre nach seinem Renteneintritt neuerdings unter starken Rückenschmerzen. Wieso verliert er obendrein all sein Erspartes?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1