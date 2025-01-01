Klinik am Südring
Folge 174: Nachhaltiges Familiendrama
45 Min.Ab 12
Um ihre Familie nicht zu enttäuschen, verschweigt eine junge Frau ihre neuesten Aktivitäten. Doch dann führt ihr voller Terminkalender zu einem verhängnisvollen Fehler. - Ein Vater bringt seinen Sohn in die Sprechstunde, weil dieser sich extrem häufig selbst befriedigt. Ist er pornosüchtig? Warum greift er zu immer krasseren Mitteln, um sich zu stimulieren? - Nach der Geburt seines Kindes steht ein Paar vor unerwarteten Problemen beim Sex. Was ist plötzlich los im Ehebett?
