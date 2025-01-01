Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Drohnenkönig

SAT.1Staffel 4Folge 164
Drohnenkönig

DrohnenkönigJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 164: Drohnenkönig

44 Min.Ab 12

Ein junger Mann hat nach einem Zusammenstoß mit einer Inlineskaterin Steißbeinschmerzen. Diese taucht besorgt in der Klinik auf - war ihre Begegnung wirklich ein Zufall? - Eine Azubine will ihrer Mutter klar machen, dass ihre Symptome nicht stressbedingt seien. Doch auch das Klinik-Team zweifelt an ihren Schilderungen. - Ein Mann glaubt in einem besorgniserregenden Zustand zu sein und stellt deshalb das Leben mit seiner Verlobten komplett in Frage.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen