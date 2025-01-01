Klinik am Südring
Folge 164: Drohnenkönig
44 Min.Ab 12
Ein junger Mann hat nach einem Zusammenstoß mit einer Inlineskaterin Steißbeinschmerzen. Diese taucht besorgt in der Klinik auf - war ihre Begegnung wirklich ein Zufall? - Eine Azubine will ihrer Mutter klar machen, dass ihre Symptome nicht stressbedingt seien. Doch auch das Klinik-Team zweifelt an ihren Schilderungen. - Ein Mann glaubt in einem besorgniserregenden Zustand zu sein und stellt deshalb das Leben mit seiner Verlobten komplett in Frage.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
