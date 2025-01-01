Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Verrücktes Alter

SAT.1Staffel 4Folge 166
Verrücktes Alter

Klinik am Südring

Folge 166: Verrücktes Alter

44 Min.Ab 12

Eine Frau kommt anfangs nur wegen eines Tierbisses in die Klinik, doch ihr skurriles Verhalten verwundert die Ärzte und veranlasst ihren Sohn, verärgert zu flüchten. - Ein Mann wird nach einem Badeunfall behandelt, obwohl seine Mutter behauptet, er könne gar nicht schwimmen. Was kann da los sein? - Die Rauchvergiftung einer Hochschwangeren bringt ein Geheimnis zutage, das ihre Eltern zum Nachdenken zwingt. Doch was hat ihr Freund damit zu tun?

SAT.1
