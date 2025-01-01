Klinik am Südring
Folge 173: Schlimmer als gedacht
45 Min.Ab 12
Auf dem Weg in die Klinik wird eine Mutter, die dort ihre Tochter abholen will, selber zum Notfall. Die Ärzte können nur hoffen, dass der Krankenwagen die Patientin noch rechtzeitig erreicht. - Ein Teenager mit Hitzschlag wird in der Klinik überwacht. Als seine Freundin ihn besucht, wird klar, dass der Hitzschlag bei weitem nicht sein größtes Problem ist. - Sturz im Schrebergarten! Was steckt hinter den Verletzungen eines Mannes und hat sein Nachbar etwas damit zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1