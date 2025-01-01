Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lippenbekenntnis

SAT.1Staffel 4Folge 179
Folge 179: Lippenbekenntnis

44 Min.Ab 12

Eine Frau will sich die Schamlippen verkleinern lassen, weil ihr Mann sie nicht mehr begehrt. Doch es gibt einen anderen Grund, warum das Paar seit einem Jahr keinen Sex mehr hat. - Eine Schwangere kommt wegen eines Ziehens im Bauch in die Sprechstunde. Eine Entdeckung der Ärztin stellt die werdenden Eltern vor eine schwere Entscheidung! - Ein Mann hat Schmerzen im Intimbereich, angeblich durch einen Unfall beim Fußball. Das Auftauchen einer Dame bringt ihn in Erklärungsnot.

