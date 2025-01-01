Klinik am Südring
Folge 165: Wer ist diese Oma?
44 Min.Ab 12
Nach einem Autounfall liegt eine Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen auf der Intensivstation. Wieso war sie dabei wie eine Oma gekleidet? Auf der Gynäkologie tut eine Frau alles, um ihr Kind schnellstmöglich zu gebären - und das obwohl der Kindsvater auf sich warten lässt. Eine junge Frau wurde niedergetrampelt und muss in der Notaufnahme behandelt werden. Dabei fällt sehr schnell auf, dass die Patientin ungewöhnlich ängstlich wirkt.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1