Klinik am Südring
Folge 163: Ein vermessender Notfall
45 Min.Ab 12
Ein Vermessungstechniker wird plötzlich zum Notfall. Doch als seine Frau wenig später in der Klinik eintrifft, stehen die Ärzte vor einem ernsten Problem. - Auf der Kinderstation leidet eine junge Patientin unter heftigen Bauchschmerzen, aber alle Untersuchungen bleiben ohne Befund. Was fehlt ihr nur? - Eine Frau bricht sich bei einem Fahrradunfall die Schulter. Ihre Mutter befürchtet, dass ein Anschlag dahintersteckt! Ist ihr Verdacht begründet?
