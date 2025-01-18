Der Tod unter der ZirkuskuppelJetzt kostenlos streamen
Folge 22: Der Tod unter der Zirkuskuppel
46 Min.Folge vom 18.01.2025Ab 12
Der Zirkusdirektor Tony Major erhält seit geraumer Zeit anonyme Drohungen. Deshalb bittet er Michael Knight, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Mit der Hilfe von "K.I.T.T." schleust sich Michael in den Zirkus ein und verhindert so eine Katastrophe, die ihn auf eine interessante Fährte führt ...
Genre:Krimi-Drama, Fantasie
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH