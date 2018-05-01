Kochgiganten vom 01.05.2018Jetzt kostenlos streamen
Kochgiganten
Folge 2: Kochgiganten vom 01.05.2018
111 Min.Folge vom 01.05.2018Ab 6
Die Teams stehen fest: Alexander Kumptner und Didi Maier haben eine Entscheidung gefällt und ihre Teams mit jeweils fünf Hobby- oder ProfiköchInnen ausgestattet. Didi Maier hat der Ehrgeiz gepackt: "Es geht um den Kochgiganten Österreichs und den will ich in meinem Team haben." Wichtig ist, während den stressreichen Koch-Challenges die Nerven zu behalten. Premiere in der zweiten Ausgabe von „Kochgiganten“ feiert die hochkarätige Jury. Gault & Millau Chefin Martina Hohenlohe und Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam verkosten die ausgefallenen Gerichte der „Kochgiganten“-KandidatInnen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kochgiganten
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4