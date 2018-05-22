Kochgiganten vom 22.05.2018Jetzt kostenlos streamen
Kochgiganten
Folge 5: Kochgiganten vom 22.05.2018
111 Min.Folge vom 22.05.2018Ab 6
Die kulinarische Achterbahnfahrt geht weiter. Die Koch-Challenges zu Feuer, Erde und Luft haben die KandidatInnen erfolgreich gemeistert. Vollendet wird das Themen-Quartett durch das Element „Wasser“. Klingt einfach – ist es aber nicht. Martina Hohenlohe und Wolfgang Rosam erwarten im Halbfinale Kreationen, die das Thema „Wasser“ in den verschiedensten Facetten widerspiegeln. Welche KandidatInnen können Kreativität und Talent am besten vereinen und sich ein Ticket für das große Finale sichern?
