Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kochgiganten

Kochgiganten vom 22.05.2018

PULS 4Staffel 1Folge 5vom 22.05.2018
Kochgiganten vom 22.05.2018

Kochgiganten vom 22.05.2018Jetzt kostenlos streamen

Kochgiganten

Folge 5: Kochgiganten vom 22.05.2018

111 Min.Folge vom 22.05.2018Ab 6

Die kulinarische Achterbahnfahrt geht weiter. Die Koch-Challenges zu Feuer, Erde und Luft haben die KandidatInnen erfolgreich gemeistert. Vollendet wird das Themen-Quartett durch das Element „Wasser“. Klingt einfach – ist es aber nicht. Martina Hohenlohe und Wolfgang Rosam erwarten im Halbfinale Kreationen, die das Thema „Wasser“ in den verschiedensten Facetten widerspiegeln. Welche KandidatInnen können Kreativität und Talent am besten vereinen und sich ein Ticket für das große Finale sichern?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kochgiganten
PULS 4
Kochgiganten

Kochgiganten

Alle 1 Staffeln und Folgen