Kochgiganten
Folge 6: Kochgiganten vom 29.05.2018
112 Min.Folge vom 29.05.2018Ab 6
Das große Kochgiganten-Finale! Für die Kandidatinnen geht es um alles. Neben dem Titel „Kochgigant 2018“, gewinnt der Sieger eine Reise nach New York und hat die Ehre mit dem Spitzenkoch Eric Ripert in einem der renommiertesten Restaurants, dem "Le Bernardin" zu kochen, sowie einen Tag mit dem österreichischen Sommelier Aldo Sohm zu verbringen. Ein Preis, bei dem sogar Jury und Teamchefs neidisch werden.
Kochgiganten
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4