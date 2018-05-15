Kochgiganten vom 15.05.2018Jetzt kostenlos streamen
Kochgiganten
Folge 4: Kochgiganten vom 15.05.2018
112 Min.Folge vom 15.05.2018Ab 6
Gleichstand: Alexander Kumptner und Didi Maier ziehen mit jeweils vier KandidatInnen in die nächste Runde. Aber nicht nur ihre Team-Mitglieder kochen um den Einzug in die nächste Runde, auch die beiden Team-Chefs müssen ihr Können und ihre Stressresistenz bei der ein oder anderen schwierigen Challenge am Herd beweisen. Nach der Devise „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“ gehen Didi Maier und sein Team an die Sache heran: „Das Schöne an meinem Team ist, sie trauen sich auch über Sachen drüber, die nicht alltäglich sind“.
