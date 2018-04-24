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Kochgiganten
Folge 1: Kochgiganten vom 24.04.2018
117 Min.Folge vom 24.04.2018Ab 6
Die härteste Koch-Challenge Österreichs: 20 Talente kämpfen um den Titel "Kochgigant 2018". Auf der Speisekarte steht das Lieblingsgericht des jeweiligen Kochs. Überzeugen müssen sie damit die beiden österreichischen Profiköche Alexander Kumptner und Didi Maier, denn nur 10 Talente schaffen es in eines der beiden Teams.
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Kochgiganten
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