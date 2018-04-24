Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kochgiganten

Kochgiganten vom 24.04.2018

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 24.04.2018
Kochgiganten vom 24.04.2018

Kochgiganten vom 24.04.2018Jetzt kostenlos streamen

Kochgiganten

Folge 1: Kochgiganten vom 24.04.2018

117 Min.Folge vom 24.04.2018Ab 6

Die härteste Koch-Challenge Österreichs: 20 Talente kämpfen um den Titel "Kochgigant 2018". Auf der Speisekarte steht das Lieblingsgericht des jeweiligen Kochs. Überzeugen müssen sie damit die beiden österreichischen Profiköche Alexander Kumptner und Didi Maier, denn nur 10 Talente schaffen es in eines der beiden Teams.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kochgiganten
PULS 4
Kochgiganten

Kochgiganten

Alle 1 Staffeln und Folgen