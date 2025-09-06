Kochroulette
Folge 37: Kochroulette
25 Min.Folge vom 06.09.2025
Passend zu diesem Buchstaben und passend zur Saison kochen die besten Köche und Köchinnen des Landes ihre Gerichte. In jeder Sendung gibt es somit zwei exklusive Rezepte. Diesmal kochen Hannes Müller von der Forelle vom Weissensee in Kärnten und Eveline Wild vom Wilden Eder in St. Kathrein in der Steiermark passend zum Buchstaben A. Die Gerichte: Alm-Käse-Piccata Apfel-Mascarpone-Schnitten Bildquelle: ORF/Interspot Film
Kochroulette
