Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kochroulette

Kochroulette

ORF2Staffel 1Folge 39vom 27.09.2025
Kochroulette

KochrouletteJetzt kostenlos streamen

Kochroulette

Folge 39: Kochroulette

25 Min.Folge vom 27.09.2025

Rezepte von A-Z, das ist Kochroulette. Jede Sendung steht unter dem Motto eines Buchstabens. Passend zu diesem Buchstaben und passend zur Saison kochen die besten Köche und Köchinnen des Landes ihre Gerichte. In jeder Sendung gibt es somit zwei exklusive Rezepte. In dieser Ausgabe präsentieren Andreas Döllerer aus Golling Eismeersaibling, Kapern- Fregola Sarda & Estragon-Beurre blanc und Eveline Wild aus St. Kathrein in der Steiermark präsentiert eine Eierlikörtorte. Bildquelle: ORF/Interspot Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kochroulette
ORF2
Kochroulette

Kochroulette

Alle 1 Staffeln und Folgen