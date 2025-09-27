Kochroulette
Folge 39: Kochroulette
25 Min.Folge vom 27.09.2025
Rezepte von A-Z, das ist Kochroulette. Jede Sendung steht unter dem Motto eines Buchstabens. Passend zu diesem Buchstaben und passend zur Saison kochen die besten Köche und Köchinnen des Landes ihre Gerichte. In jeder Sendung gibt es somit zwei exklusive Rezepte. In dieser Ausgabe präsentieren Andreas Döllerer aus Golling Eismeersaibling, Kapern- Fregola Sarda & Estragon-Beurre blanc und Eveline Wild aus St. Kathrein in der Steiermark präsentiert eine Eierlikörtorte. Bildquelle: ORF/Interspot Film
