Kochroulette
Folge 41: Kochroulette
Andreas Döllerer zählt zu den besten Köchen Österreichs: Fünf Hauben, fünf Sterne und Koch des Jahres. In Golling verbindet er traditionelle Wirtshausküche mit Haubenküche und setzt mit seiner „Cuisine Alpine“ auf regionale Produkte und Salzburger Geschichten. Eveline Wild ist Konditorweltmeisterin und begeistert mit ihren süßen Kreationen von Windgebäck bis meisterhaften Torten. Gemeinsam mit ihrem Mann führt sie das Hotel „Wilder Eder“ in der Steiermark. Beide stehen für Kreativität, Handwerk und kulinarische Exzellenz. Eveline Wild: Linzertorte Andreas Döllerer: Lammsattel mit Sauce bordelaise, Paprika und Sardelle Bildquelle: ORF/Interspot Film/Interspot Film
