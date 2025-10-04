Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 40vom 04.10.2025
Folge 40: Kochroulette

24 Min.Folge vom 04.10.2025

Rezepte von A-Z, das ist Kochroulette. Jede Sendung steht unter dem Motto eines Buchstabens. Heute ist es der Buchstabe B. Passend zu diesem Buchstaben und passend zur Saison kochen die besten Köche und Köchinnen des Landes ihre Gerichte. In jeder Sendung gibt es somit zwei exklusive Rezepte. Andreas Döllerer zeigt Bohnensalat mit Pancetta und gebratenem Zander und Eveline Wild präsentiert eine Bratapfeltorte Bildquelle: ORF

ORF2
