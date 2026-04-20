Kommissar Rex (3/6): GalgenmännchenJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 3: Kommissar Rex (3/6): Galgenmännchen
Ein Fest, ein Sturz, ein Rätsel: Das Ermittler-Team folgt einer Spur tief in die Schatten der Staatsbibliothek. Bei der Eröffnung der Wunderkammer der Österreichischen Staatsbibliothek wird Direktorin Luise Prechtl nach einem Dank an die Förderer, besonders die Familie Schindler, von einer vermummten Person vom Balkon gestoßen. Max, Felix und Kommissar Rex beginnen zu ermitteln. Ihre Spur führt tief in die Katakomben der Bibliothek und bald zeigt sich, dass Prechtls Tod nur der Anfang war. Besetzung: Maximilian Brückner (Chefinspektor Max Steiner) Ferdinand Seebacher (Inspektor Felix Burger) Doris Golpashin (Majorin Evelyn Leitner) Alfred Dorfer (Dr. Tom Wippler, Pathologe) Sophie Borchhardt (Anna Lang) Marie Burchard (Sarah Lang) Caroline Frank (Inge Schindler) Johann von Bülow (Paul Schindler) Annika Wonner (Rita Schindler) Harald Schrott (August Körner) Martin Feifel (Heinz Albrecht) Anna Rot (Luise Prechtl) Paula Hainberger (Judith Körner) Johannes Seilern (Karl Leitner) Regie: Andreas Kopriva Drehbuch: Silvia Wohlmuth Bildquelle: ORF/MR Film/Petro Domenigg
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