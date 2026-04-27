Kommissar Rex (4/6): Tod im RampenlichtJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex
Folge 4: Kommissar Rex (4/6): Tod im Rampenlicht
Ein vermintes Hotel, ein gehetzter Techniker und ein Ensemble voller Lügen machen aus Kunst bitteren Ernst. Max und Julia fahren mit Rex am Rücksitz auf den Semmering, wo sie eine Theateraufführung im Südbahnhotel besuchen. Dort ist vor einem Jahr Anton Mosner, der Intendant der Gruppe, durch einen Stromschlag auf der Bühne ums Leben gekommen. Damals ist der unschuldige technische Leiter Rudi Schober wegen fahrlässiger Tötung hinter Gitter gekommen. Jetzt nützt er einen Hafturlaub für die Flucht. Um die Wahrheit herauszufinden, vermint er das verlassene Hotel und nimmt die Mitwirkenden in Geiselhaft. Max und Julia werden unfreiwillig als letzte Zuschauenden an Stühle gefesselt Zeugen. Besetzung: Maximilian Brückner (Chefinspektor Max Steiner) Ferdinand Seebacher (Inspektor Felix Burger) Doris Golpashin (Majorin Evelyn Leitner) Maddalena Hirschal (Julia) Birgit Minichmayr (Alice Wittmann) Gerhard Liebmann (Rudi Schober) Daniel Langbein (Ludwig Mosner) Josef Ellers (Christian Barton) George Lenz (Anton Mosner) Florian Carove (Bruno) Katrin Lux (Claudia) Margarethe Tiesel (Gerda Williwald) Regie: Esther Rauch Drehbuch: Silvia Wohlmuth Kamera: Mario Minichmayr Musik: Tobias Ratka Story: Peter Hajek, Peter Moser Bildquelle: ORF/SAT1/MR Film/Petro Domenigg
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