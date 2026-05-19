Kult-Serie "Kommissar Rex" (4/15): Mörderische LeidenschaftJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 3
Folge 28: Kult-Serie "Kommissar Rex" (4/15): Mörderische Leidenschaft
Die attraktive Diana Markus wird wegen Anstiftung zum Mord zu zehn Jahren Haft verurteilt. Im Gerichtssaal hat sich der Zeichenlehrer Wolfgang Bergmann unsterblich in sie verliebt. Er erschlägt einen Wachsoldaten und befreit Diana während des Gefangenentransportes. Die Flucht misslingt, aber Bergmann fasst einen teuflischen Plan. Besetzung: Tobias Moretti (Richie Moser) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Regie: Wolfgang Dickmann, Anne Kasprik (Diana Markus), Rainer Egger (Wolfgang Bergmann), Sabine Petzl (Elisabeth Böhm) Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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