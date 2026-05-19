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Kommissar Rex Staffel 3

Kult-Serie "Kommissar Rex" (4/15): Mörderische Leidenschaft

ORF2Staffel 3Folge 28vom 19.05.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (4/15): Mörderische Leidenschaft

Kult-Serie "Kommissar Rex" (4/15): Mörderische LeidenschaftJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex Staffel 3

Folge 28: Kult-Serie "Kommissar Rex" (4/15): Mörderische Leidenschaft

46 Min.Folge vom 19.05.2026Ab 12

Die attraktive Diana Markus wird wegen Anstiftung zum Mord zu zehn Jahren Haft verurteilt. Im Gerichtssaal hat sich der Zeichenlehrer Wolfgang Bergmann unsterblich in sie verliebt. Er erschlägt einen Wachsoldaten und befreit Diana während des Gefangenentransportes. Die Flucht misslingt, aber Bergmann fasst einen teuflischen Plan. Besetzung: Tobias Moretti (Richie Moser) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Regie: Wolfgang Dickmann, Anne Kasprik (Diana Markus), Rainer Egger (Wolfgang Bergmann), Sabine Petzl (Elisabeth Böhm) Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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