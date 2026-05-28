Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kommissar Rex Staffel 3

Kult-Serie "Kommissar Rex" (12/12): Blutrote Rosen

ORF2Staffel 3Folge 33vom 28.05.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (12/12): Blutrote Rosen

Kult-Serie "Kommissar Rex" (12/12): Blutrote RosenJetzt kostenlos streamen

Kommissar Rex Staffel 3

Folge 33: Kult-Serie "Kommissar Rex" (12/12): Blutrote Rosen

47 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

Russische Killer, als Blumenboten getarnt, erschießen ein Ehepaar. Kurz darauf dringen sie in das Haus eines Wissenschaftlers ein und nehmen die Familie als Geisel. Kommissar Moser schließt Rex in das Haus mit den Geiselgangstern ein. Die Killer werden misstrauisch. Rex ist auf sich allein angewiesen. Besetzung: Tobias Moretti (Richie Moser) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Regie: Hans Werner Drehbuch: Angelika Hager und Chuck Randolph Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Kommissar Rex Staffel 3
ORF2
Kommissar Rex Staffel 3

Kommissar Rex Staffel 3

Alle 1 Staffeln und Folgen