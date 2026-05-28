Kult-Serie "Kommissar Rex" (12/12): Blutrote RosenJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 3
Folge 33: Kult-Serie "Kommissar Rex" (12/12): Blutrote Rosen
47 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Russische Killer, als Blumenboten getarnt, erschießen ein Ehepaar. Kurz darauf dringen sie in das Haus eines Wissenschaftlers ein und nehmen die Familie als Geisel. Kommissar Moser schließt Rex in das Haus mit den Geiselgangstern ein. Die Killer werden misstrauisch. Rex ist auf sich allein angewiesen. Besetzung: Tobias Moretti (Richie Moser) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Regie: Hans Werner Drehbuch: Angelika Hager und Chuck Randolph Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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Kommissar Rex Staffel 3
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Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 3: ORF 2