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Kommissar Rex Staffel 5

Kult-Serie "Kommissar Rex" (1/15): Rex rächt sich

ORF2Staffel 5Folge 1vom 23.06.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (1/15): Rex rächt sich

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Kommissar Rex Staffel 5

Folge 1: Kult-Serie "Kommissar Rex" (1/15): Rex rächt sich

47 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 12

Eine ungewöhnliche Zeitungsmeldung erregt die Aufmerksamkeit von Kommissar Brandtner so sehr, dass er zu recherchieren beginnt. Ein Jugendlicher ist angeblich in einem Park von einem Hund totgebissen worden. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gerhard Zemann (Dr. Graf) Jürgen Schornagl (Karl Wagner) Else Ludwig (Dr. Molden) Erwin Leder (Museumsführer) Tina Nitsche (Anja Hirsch) Adrian Zwicker (Fritz Kaiser) Buch: Peter Hajek und Peter Moser Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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