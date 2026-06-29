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Kommissar Rex Staffel 5

Kult-Serie "Kommissar Rex" (6/15): Mörderisches Spielzeug

ORF2Staffel 5Folge 6vom 29.06.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (6/15): Mörderisches Spielzeug

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Kommissar Rex Staffel 5

Folge 6: Kult-Serie "Kommissar Rex" (6/15): Mörderisches Spielzeug

48 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12

Ein Modellhubschrauber, der mit einer Sprengladung bestückt ist, fliegt durch ein offenes Fenster und explodiert. Dabei kommt der bekannte Krimiautor Jochen Horn ums Leben. Brandtner konzentriert seine Ermittlungen auf Horns Ehefrau und dessen Verleger. Der Täter schlägt erneut zu – nun mit einem Modellauto. Ein Manuskript führt Brandtner schließlich auf die richtige Spur. Mittlerweile bereitet der Täter einen weiteren Anschlag vor. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Graf) Claudia Messner (Renate Späth) Ludwig Hirsch (Alfred Nordeck) Johanna Mertinz (Frau Nordeck) Jacques Breuer (Herr Unmak) Buch: Bernhard Schärfl Regie: Bodo Fürneisen Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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