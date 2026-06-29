Kult-Serie "Kommissar Rex" (6/15): Mörderisches SpielzeugJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 5
Folge 6: Kult-Serie "Kommissar Rex" (6/15): Mörderisches Spielzeug
Ein Modellhubschrauber, der mit einer Sprengladung bestückt ist, fliegt durch ein offenes Fenster und explodiert. Dabei kommt der bekannte Krimiautor Jochen Horn ums Leben. Brandtner konzentriert seine Ermittlungen auf Horns Ehefrau und dessen Verleger. Der Täter schlägt erneut zu – nun mit einem Modellauto. Ein Manuskript führt Brandtner schließlich auf die richtige Spur. Mittlerweile bereitet der Täter einen weiteren Anschlag vor. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Graf) Claudia Messner (Renate Späth) Ludwig Hirsch (Alfred Nordeck) Johanna Mertinz (Frau Nordeck) Jacques Breuer (Herr Unmak) Buch: Bernhard Schärfl Regie: Bodo Fürneisen Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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