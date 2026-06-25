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Kommissar Rex Staffel 5

Kult-Serie "Kommissar Rex" (3/15): Giftgas

ORF2Staffel 5Folge 3vom 25.06.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (3/15): Giftgas

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Kommissar Rex Staffel 5

Folge 3: Kult-Serie "Kommissar Rex" (3/15): Giftgas

46 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12

Auf dem Verschubbahnhof wird ein Obdachloser gefunden, der unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen ist. Die einzige Möglichkeit zur Ermittlung ist für Brandtner und Rex, sich undercover unter die Obdachlosen zu mischen. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Graf) Thomas Thieme (Gerhard Frank) Hans Uwe Bauer (Kurt Weis) Andrea Eckert (Franziska König) Buch: Peter Hajek, Peter Moser Regie: Bodo Fürneisen Bildquelle: ORF/MUNGO-Film/Ali Schafler

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