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Kommissar Rex Staffel 5

Kult-Serie "Kommissar Rex" (8/15): Sisi

ORF2Staffel 5Folge 8vom 01.07.2026
Kult-Serie "Kommissar Rex" (8/15): Sisi

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Kommissar Rex Staffel 5

Folge 8: Kult-Serie "Kommissar Rex" (8/15): Sisi

48 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Eine geheimnisvolle Frau, deren Aussehen und Aufmachung dem von Kaiserin Elisabeth ähneln, fährt nachts in einem Fiaker durch Wien – nicht lange Zeit später wird der Kutscher ermordet aufgefunden. Brandtner rätselt mit seinem Team über die Identität und das Motiv der Frau. Darüber hinaus entdeckt Rex einen Hinweis, der sie auf eine erste Spur führt. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Graf) Marion Mitterhammer (Marion "Sisi" Gruber) Ulla Weigerstorfer (Evelyn Hirsch) Regie: Hans Werner Drehbuch: Peter Hajek und Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler

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