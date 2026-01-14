Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 13vom 14.01.2026
28 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Kosmoo rettet Sammy aus dem Wasser, einen Jungen, der in den Fluss gefallen ist, als er auf eine Brücke klettern wollte. Robbe findet heraus, dass Sammy zu der Bande der berüchtigten "Bobcats" gehört, die waghalsige Mutproben mit ihren Handys filmen und anschließend ins Internet stellen. Als Robbe Sammy nachspioniert, wird er von den anderen Bobcats erwischt und gibt sich kurzerhand als Fan aus, der auch der Bande beitreten will. Sammy bürgt für ihn. Doch um aufgenommen zu werden, soll Robbe ein Fahne in einem einsturzgefährdeten Stollen aufhängen und die Aktion filmen.

Studio 100 International
