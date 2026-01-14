Kosmoo und die schlimme VorahnungJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 9: Kosmoo und die schlimme Vorahnung
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Robbe und sein Vater Markus freuen sich auf ihr gemeinsames Männerwochenende, das sie in einem nahegelegenden Naturpark verbringen wollen. Doch Ellis versucht Robbe davon abzubringen, denn immer wieder hat sie Träume, in denen Robbe in große Gefahr gerät. Robbe hält die Sorge seiner Freundin für unbegründet. Ellis hingegen gibt nicht auf, und spioniert den beiden über Kosmoo nach. Schließlich gelangen Robbe und Markus zu einer baufälligen Burgruine.
