Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kosmoo

Kosmoo und die schlimme Vorahnung

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 9vom 14.01.2026
Kosmoo und die schlimme Vorahnung

Kosmoo und die schlimme VorahnungJetzt kostenlos streamen

Kosmoo

Folge 9: Kosmoo und die schlimme Vorahnung

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Robbe und sein Vater Markus freuen sich auf ihr gemeinsames Männerwochenende, das sie in einem nahegelegenden Naturpark verbringen wollen. Doch Ellis versucht Robbe davon abzubringen, denn immer wieder hat sie Träume, in denen Robbe in große Gefahr gerät. Robbe hält die Sorge seiner Freundin für unbegründet. Ellis hingegen gibt nicht auf, und spioniert den beiden über Kosmoo nach. Schließlich gelangen Robbe und Markus zu einer baufälligen Burgruine.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Kosmoo
Studio 100 International
Kosmoo

Kosmoo

Alle 3 Staffeln und Folgen