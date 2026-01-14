Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 2Folge 8vom 14.01.2026
23 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Robbes Vater Markus ist aufgeregt: in der Schule wird eine Fernsehserie gedreht und Markus darf als Statist mitspielen. Doch leider hat er selbst darin nur mäßiges Talent und bringt den Regisseur zur Verzweiflung. Robbe und Ellis besuchen ihn am Set. Als sie ein Autogramm der Hauptdarstellerin Laura holen wollen, ist diese plötzlich spurlos verschwunden. Steckt etwa Schauspielerin Sophie dahinter, der Laura eine Rolle weggeschnappt hat?

Studio 100 Kids
