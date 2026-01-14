Kosmoo und das Dino-FossilJetzt kostenlos streamen
Kosmoo
Folge 6: Kosmoo und das Dino-Fossil
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ellis will unbedingt ins Naturkindemuseum, um die dortige Dinosaurier-Ausstellung anzusehen. Robbe interessiert sich nicht sehr davor, lässt sich jedoch überreden, mitzukommen. Dabei nimmt er Kosmoo unerlaubter Weise mit hinein. Ein Glück, denn kurz darauf stellt sich heraus, dass ein Räuber ein wertvolles Fossil entwendet hat. Und Kosmoo hat die Spur bereits aufgenommen.
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6