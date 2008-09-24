Küstenwache
Folge 1: Die Büchse der Pandora
Am 24. September 2008 sticht die Küstenwache wieder in See. In 27 neuen Episoden stellt sich die sturmerprobte Polizeitruppe um Kapitän Ehlers (Rüdiger Joswig) wieder den Herausforderungen bei der Bekämpfung des Verbrechens und sorgt in spannenden Geschichten mit spektakulären Einsätzen und Rettungs-aktionen für die Sicherheit auf dem Meer. Der Kapitän und seine Crew erhalten in den neuen Folgen toughe Verstärkung: In der Küstenwache-Zentrale wird Max Florian Hoppe als neuer Kommunikationstechniker Benjamin Asmus seine Kollegen auf See unterstützen. An Bord der Albatros II tritt die neue Bootsfrau Leonie Stern, dargestellt von Annekathrin Bach, zukünftig ihren Dienst an. Auf einer Patrouillenfahrt erreicht die Küstenwache der Funkspruch eines Frachters, welcher unweit der Position der Albatros II ein gekentertes Sportboot gesichtet hat. Bei der Bergung des vermeintlichen Havaristen sind Kapitän Ehlers und seine Mannschaft erstaunt, als sie eine harmlose Tiefkühltruhe aus dem Bergenetz fischen. Bei näherer Begutachtung stellt Maschinist Wolfgang Unterbaur fest, dass das Gerät vermutlich einen Kabelbrand hatte und deshalb wohl über Bord geworfen wurde. Als dann aber Bootsfrau Alex Johannson und ihr Kollege Wagner das Innere des Behälters untersuchen, machen sie einen grausigen Fund: In der Truhe liegt die Leiche eines Mannes, umgeben von einer grünlichen Flüssigkeit. Kapitän Ehlers ist es unerklärlich, warum der Tote in einer Kühltruhe in der Ostsee versenkt wurde. Kurze Zeit später klagen Johannson und Crewmitglied Wagner über einen seltsamen roten Hautausschlag, rasch kommen Fieber, Schwindel und Übelkeit hinzu. Der Zustand der beiden verschlechtert sich plötzlich auf dramatische Weise. Was hat diese Symptome ausgelöst? Haben sie beim Begutachten der unheilvollen Truhe etwas übersehen?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick