Küstenwache
Folge 10: Das Spiel beginnt
Es ist ein besonders heißer Sommertag in Neustadt. Durstig erreichen Saskia Berg und Bootsfrau Johannson nach einem Außeneinsatz die Einsatzzentrale. Dort werden sie unverhofft mit kühlem Wasser und einem charmanten Lächeln empfangen. Benjamin Asmus, der neue Kommunikationstechniker im Team der Küstenwache, hinterlässt bei den Kolleginnen schon in seinen ersten Arbeitsstunden einen bleibenden Eindruck. Auch die anderen Mitglieder des Teams sind von Asmus' offener und pfiffiger Art angetan. Zugleich muss sich Benjamin alias Ben am neuen Arbeitsplatz bewähren. Die erste Herausforderung lässt nicht lange auf sich warten: Auf See wurden die an der Wasseroberfläche treibenden Trümmer eines Bootes gesichtet. Dazwischen treibt der leblose Körper eines Fischers. Die ersten Beobachtungen vor Ort lassen auf eine heftige Explosion schließen. Bei dem Toten handelt es sich um den Fischer Gert Homscheid. Ein Unfall mit hochgiftigen und explosiven Chemikalien, die er offensichtlich an Bord hatte, scheint nicht abwegig, zumal der Fischer betrunken war und die gefährliche Fracht eventuell falsch lagerte. Eine ähnliche Explosion fand auf der Ostsee schon einmal vor drei Wochen statt. Die Ermittler der Küstenwache vermuten daher, dass es sich um geplante Anschläge handelt, bei denen offenbar nicht allein die Opfer getötet, sondern zugleich auch Giftstoffe auf See entsorgt werden sollten. Ein erster Weg führt Saskia Berg und Alexandra Johannson zu der Chemiefabrik Vikochem. An deren Eingangstor deuten Transparente mit Umweltparolen auf die Proteste einiger Umweltaktivisten hin. Der Chef der Fabrik, Konrad Vikorsky, gibt sich gelassen. Den Beamtinnen kann er aber nicht lange verschweigen, dass von dem Fabrikgelände bislang vier Fässer mit giftigen Chemikalien entwendet wurden.
