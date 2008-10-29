Entscheidung aus VerzweiflungJetzt kostenlos streamen
Küstenwache
Folge 6: Entscheidung aus Verzweiflung
Ein ereignisloser Vormittag geht zu Ende, und das Team an Bord der Albatros II sieht entspannt dem Rest des Tages entgegen. Nichts scheint mehr die heitere Stimmung trüben zu können, bis ein dringender Notruf schlagartig die Besatzung in die harte Realität zurückruft. Durch die Sprechfunkanlage erklingt eine verzweifelte weibliche Stimme. Der Ehemann von Annette Steiner hat offenbar einen Herzinfarkt erlitten. Ihr kleines Motorboot scheint zudem manövrierunfähig, so dass höchste Eile geboten ist. Kaum jedoch hat das Team der Küstenwache die Maschinen in Gang gesetzt, geht ein zweiter Hilferuf ein: Ein Kind soll über Bord gefallen zu sein. Kapitän Ehlers muss sich schleunigst entscheiden, wo seine Mannschaft am ehesten Hilfe leisten soll. Da geht ein Funkruf ein, der die Situation zu klären scheint: Axel Runge von der Ostsee-Hilfe hat ebenfalls Annette Steiners Hilferuf gehört und ist bereits auf dem Weg zu ihr. Sofort nimmt die Albatros II Kurs auf die vorgegebene Stelle, an der ein Junge in die kalte Ostsee gefallen sein soll. Doch nirgends ist etwas zu sehen. Sofort drängt sich ein schwerwiegender Verdacht auf: Hat jemand absichtlich die Küstenwache an eine falsche Stelle gelockt? Sollte der Werftbesitzer Harald Steiner sterben? Denn der herzkranke Mann hatte ausgerechnet diesmal sein Medikament nicht dabei. Zudem fiel unvermittelt der Motor seines Boots aus und die Albatros II erhielt einen falschen Notruf. Das sind zu viele Zufälle auf einmal. Unverzüglich nehmen Kapitän Ehlers und sein Team die Ermittlungen auf. Ihr Ver-dacht richtet sich zunächst auf den Sohn des Werftbesitzers, Olli. Immer wieder kam es seit geraumer Zeit zu handfesten Streitigkeiten zwischen den beiden. Olli hatte seinem Vater sogar gedroht, bald für die konkurrierende Werft seines Freundes Bomblys arbeiten zu wollen. Ohnehin stand es um die Werft der Steiners nicht gut.
