Küstenwache
Folge 27: Grausame Täuschung
Der Meeresbiologe Diego Halbstadt und seine Frau Amanda wollen ein paar schöne Stunden auf ihrer Yacht verbringen. Doch schon nach kurzer Zeit kommt es zwischen den beiden zu einem heftigen Streit über eine vermeintliche Affäre Diegos. Dabei stößt Amanda ihren Mann so unglücklich von sich, dass er den Niedergang herunter fällt und regungslos liegen bleibt. Panisch zieht sie ihn in die hintere Kajüte und beseitigt die Spuren ihres Streits. Gerade noch rechtzeitig, bevor Diegos Bruder Marcel eintrifft. Er spürt, wie nervös Amanda ist und vermutet richtig, dass die Eheleute einmal mehr einen Streit hatten. Amanda behauptet, Diego sei in seine Arbeit vertieft und wolle nicht gestört werden. Marcel möchte seinen Bruder trotzdem kurz begrüßen und verschwindet unter Deck. Gut gelaunt kommt er wieder zurück. Er habe seinen Bruder nicht stören wollen und die Kabine letztlich gar nicht betreten. Sie legen ab. Die Yacht treibt nun scheinbar führerlos dahin und beachtet die ausgegebene Sturmwarnung nicht. Die Küstenwache kann keinen Funkkontakt herstellen, und somit ordnet Kapitän Ehlers an, die Yacht näher in Augenschein zu nehmen. Als Berg und Unterbaur übersetzen, finden sie an Bord die Leiche von Diego Halbstadt. Offensichtliche Todesursache: Genickbruch. Schnell führen die Ermittlungen zu Amanda Halbstadt, die jedoch abstreitet, etwas mit dem Tod ihres Mannes zu tun zu haben. Dann erfährt der Fall durch den Obduktionsbericht eine ungeahnte Wendung: Diegos Sturz führte lediglich zu einem - nicht tödlichen Schädel-Hirn-Trauma. Die tatsächliche Todesursache war ein Schlag mit einem stumpfen Gegenstand, der erst später erfolgte. Mit dieser Neuigkeit konfrontiert gesteht Amanda, ihren Mann im Streit gestoßen zu haben. Sie war fest davon überzeugt, ihn dadurch getötet zu haben. Aber wenn sie Diego Halbstadt nicht getötet hat, wer war es dann?
