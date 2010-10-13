Küstenwache
Folge 1: U 32 antwortet nicht
Es ist ein ganz besonderer Moment für Kommandant Lars Winkler: Stolz begrüßt er seine Besatzung auf dem Marinestützpunkt Eckernförde zur bevorstehenden Testfahrt des U-Boots "U 32", ein Boot der neuesten U-Bootgeneration Klasse 212 A. Mit seinem auf der Welt einmaligen Hybridantrieb ist das U-Boot in der Lage, über mehrere Wochen hinweg zu tauchen, ohne auf Außenluftzufuhr angewiesen zu sein. Entwicklungsingenieurin Anke Drews wird einige Test durchführen, während ein Trupp von fünf Kampfschwimmern mit an Bord kommt, um einige Trainingstauchgänge zu absolvieren. "U 32" legt ab und verschwindet in der Ostsee. Kurze Zeit später erscheint Fregattenkapitän Baudisch in der Einsatzzentrale der "Küstenwache". Polizeirat Gruber kann kaum glauben, was er hört: Die "U 32" wurde gekidnapped - die Entführer verlangen 100 Millionen Euro.
Weitere Folgen in Staffel 14
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick