Küstenwache - Staffel 14 Folge 20 vom 23.02.2011
44 Min. Folge vom 23.02.2011 Ab 12

Begleitet von breitem öffentlichen Interesse und Beifall der Medien beendet der Extremsegler Alexander Bischoff an Bord seiner "Artic-Challenger" eine spektakuläre Rekord-Weltumseglung. Einhand und nonstop umrundete er die Erde auf einer bis dahin noch nie durchsegelten Route. Auch die Crew der "Albatros II" ist von Bischoffs Leistung beeindruckt - bis sie die Leiche einer jungen Frau aus dem Wasser zieht, die herausgerissenen Seiten eines Schiffslogbuchs in der Tasche hat. Der darauf erwähnte Schiffsname: "Arctic Challenger", Bischoffs Yacht. Die Tote heißt Tanja Hauler und wurde von ihrem Ex-Ehemann Lars vor einem knappen Jahr als vermisst gemeldet. Allerdings liegt der Todeszeitpunkt noch keine 24 Stunden zurück. Was hat Bischoff mit der Sache zu tun?

